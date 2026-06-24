Спецоперация под Алматы: приезжие братья обчищали квартиры, но попались
Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы провели спецоперацию в пригороде. Стражи порядка мегаполиса вышли на след и задержали преступную группу квартирных воров, сообщает Zakon.kz.
Ими оказались двое братьев.
"Приезжие. Действовали дерзко и четко – выбирали квартиры на первых и вторых этажах в спальных районах города. Схема отработана: отжим оконной решетки – проникновение – быстрый обыск. Забирали только ценное и компактное".Пресс-служба ДП Алматы
Известно, что подозреваемые исчезали за считанные минуты.
"Но уйти от ответственности не удалось. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу".Пресс-служба ДП Алматы
На данный момент установлена их причастность как минимум к пяти квартирным кражам.
Теперь полиция проверяет их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
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