Спецоперация под Алматы: приезжие братья обчищали квартиры, но попались

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы провели спецоперацию в пригороде. Стражи порядка мегаполиса вышли на след и задержали преступную группу квартирных воров, сообщает Zakon.kz.

Ими оказались двое братьев.

"Приезжие. Действовали дерзко и четко – выбирали квартиры на первых и вторых этажах в спальных районах города. Схема отработана: отжим оконной решетки – проникновение – быстрый обыск. Забирали только ценное и компактное". Пресс-служба ДП Алматы

Известно, что подозреваемые исчезали за считанные минуты.

"Но уйти от ответственности не удалось. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу". Пресс-служба ДП Алматы

На данный момент установлена их причастность как минимум к пяти квартирным кражам.

Теперь полиция проверяет их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

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