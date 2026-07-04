На Бухтарминском водохранилище срочно эвакуировали отдыхающих
Фото: primeminister.kz
Накануне в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище спасатели оказали помощь отдыхающим, оказавшимся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.
В результате сильного ветра и высоких волн группа отдыхающих, переправившаяся на противоположный берег на плавательных средствах, не смогла самостоятельно вернуться обратно. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, передает пресс-служба МЧС Казахстана.
В ходе спасательной операции были эвакуированы 13 человек, в том числе семь детей. Все они были благополучно доставлены на берег.
"Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении ведомства.
Также на Капшагайском водохранилище в районе города Конаева произошла трагедия, унесшая жизни двух молодых людей. Отдых компании обернулся гибелью парня и девушки, которые не справились с внезапно поднявшимися волнами во время купания в необорудованном для этого месте.
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