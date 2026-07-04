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Туризм

На Бухтарминском водохранилище срочно эвакуировали отдыхающих

Бухтарминское водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 08:18 Фото: primeminister.kz
Накануне в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище спасатели оказали помощь отдыхающим, оказавшимся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В результате сильного ветра и высоких волн группа отдыхающих, переправившаяся на противоположный берег на плавательных средствах, не смогла самостоятельно вернуться обратно. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, передает пресс-служба МЧС Казахстана.

В ходе спасательной операции были эвакуированы 13 человек, в том числе семь детей. Все они были благополучно доставлены на берег.

"Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении ведомства.

Также на Капшагайском водохранилище в районе города Конаева произошла трагедия, унесшая жизни двух молодых людей. Отдых компании обернулся гибелью парня и девушки, которые не справились с внезапно поднявшимися волнами во время купания в необорудованном для этого месте.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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