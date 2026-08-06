Иностранец приехал в Казахстан на заработки, но погиб из-за чужой "шутки" с оружием

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по делу о гибели рабочего в Жанаозене, приехавшего в Казахстан на заработки, передает Zakon.kz.

Как сообщает 6 августа 2026 года издание Lada.kz, трагедия произошла около часа ночи 27 декабря 2025 года в одной из квартир Жанаозена, где временно проживали рабочие из Узбекистана. Мужчины приехали в Казахстан на заработки и занимались ремонтом жилья. Вместе с одним из них в квартире находилась супруга.

В тот вечер к рабочим пришли трое знакомых. Компания стала распивать спиртные напитки. Как следует из приговора, поначалу встреча проходила спокойно, однако спустя некоторое время один из гостей начал без видимой причины придираться к хозяевам.

Затем события развивались стремительно. Двух рабочих отправили искать бригадира, а потерпевший остался в квартире с тремя гостями. Именно эти обстоятельства суд подробно исследовал в ходе рассмотрения дела.

"Согласно показаниям, главный обвиняемый достал травматический пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок, повторяя, что оружие не стреляет. Потерпевший также ответил, что пистолет, вероятно, неисправен. Несмотря на это, мужчина продолжал направлять оружие ему в висок. Через несколько секунд раздался выстрел. Полученное ранение оказалось смертельным", – говорится в сообщении.

В соседней комнате в это время спала жена погибшего. На заседании она рассказала, что супруг приехал в Казахстан, чтобы заработать деньги для семьи. Перед застольем он попросил ее не выходить из комнаты. Позже женщина услышала громкий хлопок, а затем увидела последствия произошедшего.

После выстрела все трое покинули квартиру, не вызвав скорую помощь и не сообщив о случившемся в полицию.

На процессе главный обвиняемый утверждал, что не собирался убивать человека, а выстрел произошел случайно. Однако суд пришел к выводу, что мужчина сознательно направил оружие в голову потерпевшего, и признал его виновным в убийстве, а также в незаконном хранении оружия.

Двое его спутников проходили по делу по статье о недонесении о тяжком преступлении. В ходе процесса они заявляли, что не знали о своей обязанности сообщить в правоохранительные органы, раскаялись в содеянном и просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

Эти доводы были признаны недостаточными.

"Главный фигурант получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, ему назначено принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Двое остальных подсудимых были осуждены к двум годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", – отмечается в публикации.

Также суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке 777 621 тенге процессуальных расходов на проведение судебных экспертиз и обязал каждого выплатить установленные законом суммы в Фонд компенсации потерпевшим.

После вступления приговора в законную силу суд постановил уничтожить вещественные доказательства по делу, в том числе травматический пистолет, боеприпасы, одежду участников событий и другие предметы, изъятые во время следствия. Видеозаписи следственных действий останутся и будут храниться вместе с материалами уголовного дела.

А в Актобе телефон для преступника спрятали так, что "удивились" даже сотрудники колонии.