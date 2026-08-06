Казахстанец освободился из колонии, женился и в тот же день попал под уголовное дело

В Кокшетау свадебное застолье только что расписавшейся пары закончилось вызовом полиции, пьяным скандалом и уголовным делом. Инцидент 6 августа прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, 4 августа около 19:00 подростки вызвали полицию, заметив на улице агрессивного нетрезвого мужчину, который бил свою спутницу и материл прохожих.

На место незамедлительно прибыл ближайший экипаж патрульной полиции.

"По прибытии сотрудники выяснили, что в полицию позвонили несовершеннолетние, которые не остались равнодушными к происходящему. Они указали полицейским на нарушителя и рассказали, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявлял агрессию и даже поднял руку на свою спутницу", – говорится в сообщении.

При задержании нарушитель отказался от медосвидетельствования и оказывать подчинение сотрудникам. Невесту дебошира также привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

"Его спутница, которая, согласно заключению медицинского освидетельствования, также находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени, привлечена к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в полиции.

На этом история не закончилась. Уже после доставления в изолятор временного содержания задержанный разбил раковину в помещении ИВС. За повреждение имущества его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, на него возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Как выяснилось, пара отметила бракосочетание в день происшествия. В полиции отметили, что новоиспеченный муж – рецидивист, недавно освободившийся из колонии, а звонок подростков помог предотвратить более тяжкое преступление.

Ранее сообщалось, что акмолинец обокрал пожилого дядю, который приютил его после семейной трагедии.