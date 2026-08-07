Свыше 16 тысяч нарушений за семь месяцев зафиксировали камеры в ВКО

Благодаря уличным камерам видеонаблюдения и возможностям Центра оперативного управления полицейские Восточно-Казахстанской области за семь месяцев этого года выявили 16 289 правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Большая часть зафиксированных нарушений связана с ПДД – 11 688 случаев. Кроме того, камеры помогли выявить 1759 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах. По каждому инциденту сотрудники полиции приняли соответствующие меры в рамках действующего законодательства, заверили в пресс-службе МВД РК 7 августа 2026 года.

Работа системы видеонаблюдения позволяет полиции не только фиксировать нарушения, но и оперативно реагировать на них, предотвращать возможные преступления и поддерживать порядок на улицах региона.

Технологические решения в сочетании с профессиональной работой сотрудников полиции повышают эффективность профилактических мероприятий, отмечают полицейские.

Ранее Zakon.kz писал, что в Казахстане вводится новый стандарт по системам видеонаблюдения.