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Происшествия

Мужчина проигнорировал знак "Купание запрещено" и чуть не утонул в реке Урал

Знак, купание запрещено , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 10:36 Фото: Zakon.kz
На пульт "112" поступила информация о тонущем человеке в районе "Металлист" Уральска. Спасателям удалось оперативно отработать вызов и спасти жизнь, сообщает Zakon.kz.

Спасатели вытащили из воды мужчину 1991 года рождения. Момент спасения удалось снять на видео. Пострадавшего доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

Установлено, что молодой человек плавал в необорудованном месте, где установлен знак "Купание запрещено". За нарушение в отношении него составлен административный протокол.

Трагическая статистика лета: в Казахстане утонули 69 детей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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