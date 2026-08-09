Праздник обернулся штрафстоянкой: свадебный кортеж попал под камеры в Жезказгане
Фото: Zakon.kz
В Жезказгане свадебный кортеж попал под камеры видеонаблюдения из-за ряда нарушений ПДД. Инцидент произошел 8 августа на улице Сарыарка, сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили, что во время поездки пассажиры высовывались из окон автомобилей. Кроме того, один из водителей выехал на встречную полосу, а другой передал управление человеку, не имевшему права садиться за руль.
В результате к административной ответственности привлекли шесть человек. Два автомобиля отправили на специальную штрафстоянку.
В полиции напомнили, что участие в праздничном мероприятии не освобождает от соблюдения правил дорожного движения.
Ранее МВД отреагировало на резонансное видео со свадьбы в Туркестанской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript