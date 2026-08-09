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Происшествия

Праздник обернулся штрафстоянкой: свадебный кортеж попал под камеры в Жезказгане

Свадебный кортеж устроил опасную поездку по Жезказгану, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 19:06 Фото: Zakon.kz
В Жезказгане свадебный кортеж попал под камеры видеонаблюдения из-за ряда нарушений ПДД. Инцидент произошел 8 августа на улице Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что во время поездки пассажиры высовывались из окон автомобилей. Кроме того, один из водителей выехал на встречную полосу, а другой передал управление человеку, не имевшему права садиться за руль.

В результате к административной ответственности привлекли шесть человек. Два автомобиля отправили на специальную штрафстоянку.

В полиции напомнили, что участие в праздничном мероприятии не освобождает от соблюдения правил дорожного движения.

Ранее МВД отреагировало на резонансное видео со свадьбы в Туркестанской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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