Праздник обернулся штрафстоянкой: свадебный кортеж попал под камеры в Жезказгане

В Жезказгане свадебный кортеж попал под камеры видеонаблюдения из-за ряда нарушений ПДД. Инцидент произошел 8 августа на улице Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что во время поездки пассажиры высовывались из окон автомобилей. Кроме того, один из водителей выехал на встречную полосу, а другой передал управление человеку, не имевшему права садиться за руль.

В результате к административной ответственности привлекли шесть человек. Два автомобиля отправили на специальную штрафстоянку.

В полиции напомнили, что участие в праздничном мероприятии не освобождает от соблюдения правил дорожного движения.

Ранее МВД отреагировало на резонансное видео со свадьбы в Туркестанской области.