Казахстан накрыла новая волна лесных пожаров: за неделю – 47 случаев
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Со 2 по 9 августа в Казахстане зафиксировали 47 лесных пожаров. Из них 21 возгорание произошло на территориях лесохозяйственных учреждений, подведомственных местным исполнительным органам, еще 26 – на землях государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.
Очаги оперативно выявляли благодаря наземному и авиационному патрулированию, а также системам раннего обнаружения пожаров.
К тушению привлекали государственную лесную охрану, авиацию и авиапожарных десантников "Казавиалесоохраны". Все возгорания удалось своевременно локализовать и ликвидировать, не допустив распространения огня.
Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.
Ранее сообщалось, что на фоне жары лесные пожары вспыхнули сразу в двух регионах Казахстана.
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