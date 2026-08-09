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События

Казахстан накрыла новая волна лесных пожаров: за неделю – 47 случаев

лесные пожары, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 20:07 Фото: скриншот видео
Со 2 по 9 августа в Казахстане зафиксировали 47 лесных пожаров. Из них 21 возгорание произошло на территориях лесохозяйственных учреждений, подведомственных местным исполнительным органам, еще 26 – на землях государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.

Очаги оперативно выявляли благодаря наземному и авиационному патрулированию, а также системам раннего обнаружения пожаров.

К тушению привлекали государственную лесную охрану, авиацию и авиапожарных десантников "Казавиалесоохраны". Все возгорания удалось своевременно локализовать и ликвидировать, не допустив распространения огня.

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Ранее сообщалось, что на фоне жары лесные пожары вспыхнули сразу в двух регионах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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