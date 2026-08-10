26-летнего актюбинца жестоко убили прямо на свадьбе

В Актюбинской области празднование свадьбы закончилось трагедией. В результате возникшего конфликта погиб один из гостей мероприятия, передает Zakon.kz.

Как сообщает газета "Диапазон", инцидент произошел в субботу, 8 августа 2026 года, в одном из районных центров региона.

"После нее (свадьбы – прим. ред.) произошла драка, в ходе которой был убит один из гостей, ему было 26 лет", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию произошедшего и установили предполагаемого виновника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 10 августа 2026 года в пресс-службе ДП Актюбинской области.

В ведомстве пока не раскрывают подробности и причины конфликта, ссылаясь на интересы следствия.

Ранее сообщалось, что иностранец приехал в Казахстан на заработки, но погиб из-за чужой "шутки" с оружием.