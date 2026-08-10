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Происшествия

В погоне за легкими деньгами 22-летний казахстанец получил судимость

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 23:23 Фото: pixabay
В Рудном вынесли приговор 22-летнему жителю Костанайской области, который в поисках легкого заработка вступил в преступную схему с использованием оборудования Sim-Box. Молодого человека приговорили к условному сроку, передает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2026 года сообщает ИА "Город". Как установлено судом, молодой человек выполнял указания анонимов из Telegram.

По их инструкции он приобрел ноутбук, роутер, SIM-карты и специальное устройство Sim-Box. Настроив оборудование, фигурант предоставил кураторам удаленный доступ к системе.

"Оборудование позволяет изменять идентификационные данные абонентских номеров и нередко используется злоумышленниками для телефонного мошенничества и других противоправных действий", – отмечается в публикации.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РК и осужден к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Немного ранее стало известно, что в Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций.

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Канат Болысбек
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