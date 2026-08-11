Тайну неприметного гаража раскрыла полиция Алматы
Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП).
"С виду – обычный гараж. Закрытые ворота, неприметный адрес и ничего, что могло бы привлечь внимание. Но именно здесь, как установили сотрудники полиции, несколько дней назад могла начать работу подпольная лаборатория", – следует из релиза, распространенного 10 августа 2026 года.
Оперативники вышли на след 35-летнего мужчины, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщается, участковый инспектор Турксибского района совместно с оперативниками задержали подозреваемого в одном из съемных объектов района.
"А дальше – обыск гаража на ул. Глазунова. За закрытыми воротами полицейские обнаружили то, чего в обычном гараже оказаться не должно. Десятки емкостей с жидкостями, которые, по предварительным данным, относятся к прекурсорам, лабораторные колбы и другое оборудование".Пресс-служба ДП Алматы
Всего, по данным алматинской полиции, изъято 48 емкостей трех видов жидкостей, а также лабораторные колбы, упакованные в 15 коробок.
Также на месте обнаружен мобильный телефон, который, предположительно, может иметь значение для расследования.
"Сейчас все изъятое направлено на соответствующие исследования. Устанавливается назначение обнаруженных веществ, происхождение оборудования и возможные связи задержанного".Пресс-служба ДП Алматы
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
4 августа 2026 года стало известно, что в Алматы полицейские нашли гараж с опасным секретом. По данным страж порядка, гараж использовался вместо склада, и в нем вместо автозапчастей хранились сотни доз психотропных веществ. Уточнялось, что в Турксибском районе во время оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Алматинской области.