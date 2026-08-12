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Происшествия

Один погиб и шестеро в больнице: внедорожник устроил жуткое ДТП под Актау

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 23:31 Фото: скриншот видео
В результате смертельного ДТП на трассе Актау – Мангышлак один человек погиб и еще шестеро получили травмы, среди которых две семьи. Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении водителя, спровоцировавшего массовое столкновение, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Астана ТВ", среди пострадавших – сразу две семьи: супруги и отец с сыном. Авария произошла на трассе Актау – Мангышлак. По предварительным данным, водитель Toyota Sequoia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и Lada.

23-летний водитель одной из машин погиб на месте. Еще шестерых человек доставили в областную больницу. Двоих после осмотра отпустили домой. Четверых пострадавших госпитализировали в разные отделения. Среди них – муж с женой и отец с 16-летним сыном.

Подростку провели нейрохирургическую операцию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Отцу предстоит операция на голени. Супруги находятся в отделениях нейрохирургии и травматологии.

"На момент, вот на утро, состояние их средней степени тяжести. Надо оперировать кто в травматологии, а кто в нейрохирургии, пока под наблюдением". Ельжас Нурбосинов, врач-травматолог Мангистауской областной больницы

По информации местного департамента полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье-нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть и причинение вреда здоровью человека. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин.

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Канат Болысбек
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