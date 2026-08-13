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Происшествия

Подросток вылетела с экстремального аттракциона и сломала руку в Шымкенте

ребенок, аттракционн, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:19 Фото: pixabay
8 августа 2026 года семейный поход в парк "Жайлауколь" Шымкента завершился визитом в больницу, сообщает Zakon.kz.

О происшествии стало известно спустя несколько дней. Мама пострадавшей рассказала, что ее дочь решила воспользоваться аттракционом "джампинг", однако во время прыжка, предположительно, оборвались веревочные тросы.

"Дочь упала и сломала руку. Мы срочно поехали в больницу. При этом администрация парка даже не поинтересовалась случившимся, не принесла в тот момент извинений", – отмечает женщина в разговоре с HALYQSTAN.

Стоит отметить, что аттракцион джампинг (будь то банджи-батут с резинками или экстремальный роуп-джампинг) относится к категории повышенной опасности. Риск связан с возможным обрывом изношенных тросов, отказом оборудования или человеческим фактором инструкторов, что порой приводит к серьезным травмам.

На видео присутствует ненормативная лексика!

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) отреагировали на инцидент.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение телесных повреждений несовершеннолетней на одном из аттракционов города, возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Шымкента

Теперь идут необходимые следственные мероприятия.

По результатам расследования, как отмечают в полиции, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Еще один неприятный момент произошел 12 августа в Таразе. Там сильный порыв ветра поднял в воздух надувной батут. В этот момент там находились двое детей. К счастью, они не пострадали.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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