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События

Казахстанец, спасший пенсионерку от мошенников, сам оказался в полиции

таксист, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 10:05 Фото: пресс-служба ДП ВКО
Не так давно таксист из Усть-Каменогорска Торежан Адабиетов спас бабушку от мошенников и даже заставил их оплатить поездку. Позднее его поступок оценили в полиции, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, сам глава Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области встретился с Адабиетовым.

Известно, что Ерлан Омарбеков выразил казахстанцу искреннюю признательность. Он отметил, что именно такие люди становятся настоящими помощниками полиции в борьбе с мошенничеством и служат примером для окружающих.

"Сегодня мошенники все чаще используют современные технологии и методы психологического воздействия. Только объединив усилия полиции, общества и каждого сознательного гражданина, мы сможем эффективно противостоять преступности", – подчеркнул начальник ДП ВКО.

Полицейские также напоминают:

  • если неизвестные требуют срочно снять деньги, перевести их на "безопасный счет", сообщить коды из SMS или оформить кредит – это мошенники.
"Полиция призывает жителей сохранять бдительность, не выполнять указания незнакомцев по телефону и при первых признаках обмана незамедлительно обращаться в полицию".Пресс-служба ДП ВКО

Эту историю мы рассказывали 29 июля 2026 года. Подробно о том, как водитель такси помог пожилой женщине избежать крупного мошенничества и даже сумел перехитрить злоумышленника, можно узнать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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