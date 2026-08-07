Казахстанец, спасший пенсионерку от мошенников, сам оказался в полиции

Не так давно таксист из Усть-Каменогорска Торежан Адабиетов спас бабушку от мошенников и даже заставил их оплатить поездку. Позднее его поступок оценили в полиции, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, сам глава Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области встретился с Адабиетовым.

Известно, что Ерлан Омарбеков выразил казахстанцу искреннюю признательность. Он отметил, что именно такие люди становятся настоящими помощниками полиции в борьбе с мошенничеством и служат примером для окружающих.

"Сегодня мошенники все чаще используют современные технологии и методы психологического воздействия. Только объединив усилия полиции, общества и каждого сознательного гражданина, мы сможем эффективно противостоять преступности", – подчеркнул начальник ДП ВКО.

Полицейские также напоминают:

если неизвестные требуют срочно снять деньги, перевести их на "безопасный счет", сообщить коды из SMS или оформить кредит – это мошенники.

"Полиция призывает жителей сохранять бдительность, не выполнять указания незнакомцев по телефону и при первых признаках обмана незамедлительно обращаться в полицию". Пресс-служба ДП ВКО

Эту историю мы рассказывали 29 июля 2026 года. Подробно о том, как водитель такси помог пожилой женщине избежать крупного мошенничества и даже сумел перехитрить злоумышленника, можно узнать здесь.