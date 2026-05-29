События

Жуткая трагедия произошла с маленьким ребенком в Астане

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 01:14 Фото: unsplash
В Астане четырехлетняя девочка насмерть разбилась при падении из окна седьмого этажа. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По данным ведомства, от полученных травм маленькая девочка скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

В связи с трагедией правоохранители в очередной раз обратились к родителям с жестким предупреждением о необходимости строго соблюдать меры безопасности.

"Департамент полиции напоминает родителям о необходимости строго соблюдать меры предосторожности: не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми в присутствии ребенка, не полагаться на москитные сетки, которые не способны выдержать вес ребенка, устанавливать специальные фиксаторы и блокираторы на окна, а также убирать мебель подальше от подоконников, чтобы исключить возможность самостоятельного доступа детей к окнам", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 29 мая 2026 года в ДП Астаны.

Ранее старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова рассказала, почему дети падают из окон, чем опасны москитные сетки и какая ответственность грозит взрослым.

Канат Болысбек
