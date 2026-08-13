Торт с сюрпризом: что пытались передать заключенному в ВКО
Фото: пресс-служба ДУИС ВКО
В Восточно-Казахстанской области сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы предотвратили попытку передачи мобильных телефонов заключенному, сообщает Zakon.kz.
Торт, который предназначался в качестве подарка ко дню рождения, вызвал подозрение во время досмотра. Внутри сладкого обнаружили два свертка. В каждом находились мобильный телефон и SIM-карта в упаковке.
Запрещенные предметы изъяли. По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к попытке передачи.
В ДУИС по ВКО напомнили, что все передачи проходят обязательный досмотр.
Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана заключенным увеличили сроки за вымогательство у "новичка".
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