Торт с сюрпризом: что пытались передать заключенному в ВКО

В Восточно-Казахстанской области сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы предотвратили попытку передачи мобильных телефонов заключенному, сообщает Zakon.kz.

Торт, который предназначался в качестве подарка ко дню рождения, вызвал подозрение во время досмотра. Внутри сладкого обнаружили два свертка. В каждом находились мобильный телефон и SIM-карта в упаковке.

Запрещенные предметы изъяли. По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к попытке передачи.

В ДУИС по ВКО напомнили, что все передачи проходят обязательный досмотр.

Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана заключенным увеличили сроки за вымогательство у "новичка".