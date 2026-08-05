На востоке Казахстана заключенным увеличили сроки за вымогательство у "новичка"

Генеральная прокуратура выявила факт вымогательства в учреждении №22 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана. Расследование по делу вели специальные прокуроры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, которые 5 августа 2026 озвучили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области (ВКО), с июля по ноябрь 2025 года двое осужденных под угрозой физической расправы вымогали деньги у недавно прибывшего заключенного. За вознаграждение они обещали ему так называемое "покровительство".

В ходе расследования прокуроры собрали доказательства, подтверждающие вину подозреваемых.

После этого уголовное дело направили в суд.

Уже 29 июля 2026 года Глубоковский районный суд ВКО признал обоих подсудимых виновными в вымогательстве. Им назначили дополнительные сроки лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Чуть ранее стало известно, что пытались тайно пронести в колонии ВКО: находки удивили даже сотрудников.