Маршрутный автобус с пассажирами загорелся в Степногорске
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Степногорске загорелся маршрутный автобус. Площадь пожара составила 10 кв. м, из салона самостоятельно вышли 10 пассажиров, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, из-за наличия газобаллонного оборудования ситуация представляла дополнительную опасность. Прибывшие спасатели охладили ГБО и быстро потушили пожар.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что огонь охватил сауну в Караганде.
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