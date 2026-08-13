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Происшествия

Маршрутный автобус с пассажирами загорелся в Степногорске

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 21:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Степногорске загорелся маршрутный автобус. Площадь пожара составила 10 кв. м, из салона самостоятельно вышли 10 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, из-за наличия газобаллонного оборудования ситуация представляла дополнительную опасность. Прибывшие спасатели охладили ГБО и быстро потушили пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огонь охватил сауну в Караганде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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