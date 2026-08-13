Горная болезнь настигла подростка на маршруте под Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе Алматинской области подростку стало плохо во время подъема от Космостанции к пику Турист. У него появились признаки горной болезни, из-за чего он не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
На помощь прибыли спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС. Они встретили подростка на маршруте, оценили его состояние и сопроводили вниз.
Пострадавшего передали медикам Центра медицины катастроф для осмотра и дальнейшей помощи.
Горная болезнь – это болезненное состояние, вызванное кислородным голоданием (высотной гипоксией) и снижением атмосферного давления при подъеме на значительную высоту (обычно от 2 500 м).
Основные симптомы:
- Сильная головная боль и головокружение
- Тошнота, рвота и потеря аппетита
- Одышка и учащенное сердцебиение при минимальной нагрузке
- Общая слабость, быстрая утомляемость и нарушения сна.
Ранее сообщалось, что в США 20-летний турист погиб при попытке сделать эффектную фотографию.
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