Горная болезнь настигла подростка на маршруте под Алматы

В Карасайском районе Алматинской области подростку стало плохо во время подъема от Космостанции к пику Турист. У него появились признаки горной болезни, из-за чего он не смог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

На помощь прибыли спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС. Они встретили подростка на маршруте, оценили его состояние и сопроводили вниз.

Пострадавшего передали медикам Центра медицины катастроф для осмотра и дальнейшей помощи.

Горная болезнь – это болезненное состояние, вызванное кислородным голоданием (высотной гипоксией) и снижением атмосферного давления при подъеме на значительную высоту (обычно от 2 500 м).

Основные симптомы:

Сильная головная боль и головокружение

Тошнота, рвота и потеря аппетита

Одышка и учащенное сердцебиение при минимальной нагрузке

Общая слабость, быстрая утомляемость и нарушения сна.

Ранее сообщалось, что в США 20-летний турист погиб при попытке сделать эффектную фотографию.