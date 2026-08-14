Казахстанец умер в отделе полиции после задержания
Информация о трагедии появилась в Telegram-канале Qumash.
После случившегося родственники настаивают на всесторонней проверке и хотят узнать, почему мужчину задержали, проводился ли досмотр при помещении в камеру и как сотрудники не заметили и не смогли предотврать трагедию.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.
На запрос в ведомстве рассказали подробности произошедшего.
Так, по данным стражей порядка, 11 августа 2026 года в полицию Экибастуза поступил вызов о том, что пьяный мужчина во дворе дома нарушает общественный порядок, угрожает женщине физической расправой.
"Прибывшие полицейские задержали дебошира и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Нарушителя поместили в специальное помещение.
"Через некоторое время он был обнаружен без сознания. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина скончался", – отметили в ведомстве.
Также сказано, что изъяты видеозаписи.
Несколько дней ранее, 11 августа, мы рассказывали о трех жителях Казахстана, которые отправятся в колонию за нападение на полицейских.