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Происшествия

Казахстанец умер в отделе полиции после задержания

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:21 Фото: Zakon.kz
Житель Экибастуза скончался после задержания в отделе полиции. Семья погибшего не верит следствию и требует тщательного расследования, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в Telegram-канале Qumash.

После случившегося родственники настаивают на всесторонней проверке и хотят узнать, почему мужчину задержали, проводился ли досмотр при помещении в камеру и как сотрудники не заметили и не смогли предотврать трагедию.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.

На запрос в ведомстве рассказали подробности произошедшего.

Так, по данным стражей порядка, 11 августа 2026 года в полицию Экибастуза поступил вызов о том, что пьяный мужчина во дворе дома нарушает общественный порядок, угрожает женщине физической расправой.

"Прибывшие полицейские задержали дебошира и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Нарушителя поместили в специальное помещение.

"Через некоторое время он был обнаружен без сознания. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина скончался", – отметили в ведомстве.

Также сказано, что изъяты видеозаписи.

Несколько дней ранее, 11 августа, мы рассказывали о трех жителях Казахстана, которые отправятся в колонию за нападение на полицейских.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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