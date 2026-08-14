Казахстанка умерла после падения с лошади в конном клубе
Фото: pixabay
Жительница Астаны скончалась после падения с лошади в одном из конных клубов под столицей, сообщает Zakon.kz.
Известно, что сам инцидент произошел еще 6 июля 2026 года. После падения было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Однако уже 13 августа казахстанка скончалась от полученных травм.
"В связи с этим уголовное дело будет переквалифицировано".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Расследование, как уточнили в пресс-службе Департамента, продолжается, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее мы сообщали о смерти жителя Экибастуза в отделе полиции после задержания.
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