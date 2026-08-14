Казахстанка умерла после падения с лошади в конном клубе

Жительница Астаны скончалась после падения с лошади в одном из конных клубов под столицей, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сам инцидент произошел еще 6 июля 2026 года. После падения было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Однако уже 13 августа казахстанка скончалась от полученных травм.

"В связи с этим уголовное дело будет переквалифицировано". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Расследование, как уточнили в пресс-службе Департамента, продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы сообщали о смерти жителя Экибастуза в отделе полиции после задержания.