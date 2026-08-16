Вымогатели с ножами "выбили" из актюбинца миллион тенге и остались на свободе

В Актобе двое мужчин систематически вымогали деньги у продавца одного из местных бутиков, угрожая сжечь его место работы. В итоге потерпевший отдал злоумышленникам свыше миллиона тенге, но позже простил обидчиков в суде, передает Zakon.kz.

Как пишет 16 августа 2026 года газета "Диапазон", на скамье подсудимых оказались двое безработных по обвинению в вымогательстве. 24-летний актюбинец нашел "легкий" способ наживы – вымогать деньги у знакомого, который работал в бутике по продаже автозапчастей.

В первый раз вымогатель потребовал у него 20 тысяч тенге, а спустя пару дней пришел к нему на работу и получил еще 400 тысяч.

Далее он поделился этим способом заработка со своим другом, и они уже вместе стали приходить к продавцу на работу и требовать деньги.

"Чтобы запугать жертву окончательно, демонстрировали нож, угрожали сжечь бутик с товаром. Перепуганный парень отдавал вымогателям сколько они просили и даже оформлял кредит. Это продолжалось больше месяца. В итоге он отдал двум вымогателям 1 млн 20 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

В суде обвиняемых вину признали и просили строго их не наказывать, так как все вернули потерпевшему. Последний в суде еще раз подтвердил, что обвиняемые приходили к нему с ножами, и он брал деньги в кредит, так как боялся за жизнь и товар.

Но в то же время отметил, что претензий не имеет, простил их и заключил медиативное соглашение. В итоге оба подсудимых избежали реального срока в колонии и остались на воле.

Суд приговорил их к 3 годам ограничения свободы и обязал зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработных.

Ранее сообщалось, что агрессивный акмолинец до смерти напугал супружескую пару и потребовал у них лошадь.