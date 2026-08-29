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Происшествия

"Дай стик, а то убью": парень с ножом напугал продавцов и покупателей в ТРЦ Астаны

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 21:12 Фото: pxhere
В одном из популярных торгово-развлекательных центров Астаны произошел опасный инцидент. Вооруженный ножом молодой человек ходил по бутикам, угрожая продавцам расправой и требуя отдать ему электронные сигареты, сообщает Zakon.kz.

Происшествие вызвало широкий резонанс после того, как одна из очевидиц опубликовала подробности в соцсети Threads. По словам сотрудницы ТРЦ, события разворачивались незадолго до закрытия комплекса.

Нападавший сначала устроил дебош у островка по продаже вейпов, а затем начал выслеживать покупателей и забегать в соседние магазины.

"Минут за сорок до закрытия магазина моя коллега отошла за стиками к островку неподалеку. Вскоре она возвращается и говорит: "Там парень сидит с ножом". Этот парень запугивал девушку-продавца, требуя: "Дай стики, дай электронку". Когда она отказалась, он стал угрожать ножом, схватил ее пакет, начал пинать островок и устраивать полный беспредел", – поделилась очевидица.

Далее злоумышленник выследил девушку, которая только что купила стики, и ворвался в ее бутик.

"Он зашел, размахивая ножом из стороны в сторону, и стал требовать: "Дай мне стик, дай! Дайте мне стик, а то убью!". Я стояла и буквально тряслась от страха, боялась, что если достану телефон или сделаю лишнее движение, он ударит ножом. Когда он стал подходить ближе, мы закричали: "Охрана!", и он выбежал", – вспоминает сотрудница торгового центра.

На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны. В ведомстве подтвердили факт поступления вызова и рассказали о задержании нарушителя.

"В полицию поступило сообщение о мужчине, который находится в торговом центре с ножом в руках и заходит в бутики. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний гражданин, который был доставлен в Управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего", – сообщили 29 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный взял кухонный нож из дома, а сам он имеет проблемы со здоровьем. На место вызывали бригаду скорой помощи, после чего юношу передали под ответственность отца.

В полиции добавили, что по результатам проверки в адрес администрации торгово-развлекательного центра внесено официальное представление об устранении причин и условий, способствовавших ЧП, а также о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности посетителей.

Ранее сообщалось, что обнаженный астанчанин с ножом разгуливал по детской площадке.

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Канат Болысбек
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