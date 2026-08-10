Вы прилетели, а чемодан нет: как действовать при утере багажа

Сезон отпусков близок к своему логическому завершению, но это не значит, что казахстанцы "повесят чемодан на гвоздь" до следующего лета. Zakon.kz обратился в Авиационную администрацию Казахстана с просьбой объяснить, что делать, если вы долетели до места назначения без багажа.

По прибытии в аэропорт назначения так и не увидели заветную сумку на багажной ленте? Для начала не паникуйте. Ситуация хоть и неприятная, но решаемая.

Алгоритм действий следующий:

Обращаемся к представителю авиакомпании или службу розыска багажа (Lost & Found), не покидая зону выдачи багажа. На месте оформляется акт о неисправностях при перевозке багажа (PIR – Property Irregularity Report), который является основанием для начала розыска и последующего рассмотрения претензии. В акте фиксируются сведения о рейсе, багажной бирке, описание багажа и обстоятельства его неприбытия. После оформления PIR авиакомпания начинает процедуру розыска через специальный сервис по всему миру World tracing и информирует пассажира о результатах.

Обычно на все про все уходит от 24 до 72 часов – это если вещи были ошибочно отправлены другим рейсом или "задержались" при перегрузке.

"Однако точный срок зависит от маршрута, количества рейсов и местонахождения багажа. Законодательством Республики Казахстан не установлен фиксированный срок доставки задержанного багажа. После оформления акта PIR (Property Irregularity Report) авиакомпания обязана организовать розыск багажа и информировать пассажира о ходе поиска. Согласно Правилам воздушной перевозки, утвержденным приказом № 540, перевозчик несет ответственность за сохранность зарегистрированного багажа с момента его регистрации (приема к перевозке) и до его выдачи пассажиру. После обнаружения багажа авиакомпания связывается с пассажиром по контактным данным, указанным при оформлении акта PIR. В большинстве случаев багаж доставляется пассажиру по указанному адресу либо его можно получить самостоятельно в аэропорту по согласованию с авиакомпанией. При получении багажа пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, при необходимости, багажную бирку или экземпляр акта PIR. Согласно Монреальской Конвенции от 1999 года, международной практике (правила IATA), а также широко применяемой практике большинства авиакомпаний, максимальным сроком поиска багажа считается 21 день. По истечении данного периода решением авиакомпании багаж может быть признан утерянным", – предупредили в Авиационной администрации.

И тут встает другой вопрос – что если багаж, как было сказано выше, признали утерянным?

Все просто – в этом случае пассажир имеет право обратиться к авиаперевозчику с требованием о возмещении ущерба. Но и здесь есть ряд нюансов. Во-первых, возмещение возможно, если перевозчик не сумеет доказать, что это произошло не по его вине. Во-вторых, суммы компенсации разнятся и зависят от следующих факторов:

○ если багаж был зарегистрирован без объявления стоимости – возмещение выплачивается в размере, установленном договором воздушной перевозки (правилами авиакомпании);

○ если багаж был зарегистрирован с объявленной стоимостью – возмещается объявленная стоимость багажа;

○ если багаж поврежден – возмещается сумма, на которую снизилась его стоимость, а если восстановить багаж невозможно – его полная стоимость.

"При внутренних перевозках ответственность перевозчика регулируется законодательством Республики Казахстан и условиями договора воздушной перевозки. При выполнении международных рейсов ответственность авиакомпании определяется международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, в том числе положениями Монреальской конвенции 1999 года. Данной Конвенцией установлен лимит ответственности перевозчика – до 1 519 специальных прав заимствования (SDR) (не является валютой, но основывается на пяти валютах – доллар, евро, юань, иена и фунт стерлингов. – Прим. авт.) на одного пассажира, если пассажир при сдаче багажа не заявил более высокую ценность и не оплатил соответствующий дополнительный сбор. Право на предъявление требований об утрате багажа возникает, в частности, если багаж не был доставлен в течение 21 дня со дня, когда он должен был прибыть, либо перевозчик признал его утраченным ранее". Авиационная администрация Казахстана

Для получения компенсации пассажиру необходимо обратиться непосредственно в авиакомпанию, подав письменную претензию с приложением акта PIR (Property Irregularity Report), багажной бирки, авиабилета (или маршрутной квитанции) и документов, подтверждающих стоимость утраченного багажа или его содержимого (при наличии). После рассмотрения претензии перевозчик принимает решение о выплате возмещения в соответствии с законодательством и условиями договора воздушной перевозки.

Может ли пассажир потребовать компенсацию за вещи, которые ему пришлось приобрести из-за утери багажа?

Да, в случае задержки багажа пассажир вправе обратиться к авиакомпании с требованием о возмещении расходов на приобретение предметов первой необходимости, если такие расходы были вызваны отсутствием багажа. Как правило, речь идет о покупке одежды, предметов личной гигиены, медикаментов и других вещей первой необходимости. Для рассмотрения такого требования пассажиру необходимо сохранить кассовые чеки, подтверждающие понесенные расходы, и подать письменное заявление в авиакомпанию, приложив акт PIR (Property Irregularity Report), посадочный талон, багажную бирку и документы, подтверждающие расходы.

Важно! Законодательство Республики Казахстан не устанавливает фиксированный размер такой компенсации. Решение о возмещении расходов принимается перевозчиком с учетом обстоятельств конкретного случая, условий договора воздушной перевозки, а также норм международных договоров, применимых к перевозке. При отказе перевозчика в удовлетворении требований пассажир может обратиться в суд.

Как действовать, если чемодан вернули, но в нем не все вещи?

Необходимо обратиться к представителю авиакомпании или в службу Lost & Found до выхода из зоны прилета и оформить акт о выявленной недостаче. Также следует подать письменную претензию перевозчику с указанием перечня отсутствующих вещей.

Вместе с тем доказать факт пропажи вещей возможно, если у пассажира имеются подтверждения их наличия в багаже. Это могут быть фотографии содержимого чемодана, чеки на приобретение вещей, документы, подтверждающие их стоимость, а также сведения о повреждении замков или следах вскрытия багажа. Чем больше доказательств представит пассажир, тем выше вероятность удовлетворения его требований.

Более того, как мы уже упоминали, добиться реально даже компенсации непосредственно за испорченную сумку – до выхода из зоны выдачи обратиться к представителю авиакомпании или в службу Lost & Found, оформив акт о повреждении.

Что, если в чемодане были какие-то ценности?

Если пассажир перевозит в багаже ценные вещи, рекомендуется заранее объявить их стоимость при регистрации багажа, если такая услуга предусмотрена перевозчиком. В случае утраты или недостачи багажа перевозчик несет ответственность в размере объявленной стоимости.

К ценным вещам обычно относятся денежные средства, ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни, часы, ноутбуки, фото- и видеотехника, мобильные телефоны, важные документы, ценные бумаги и другие предметы высокой стоимости. Такие вещи авиакомпании, как правило, рекомендуют перевозить в ручной клади, а не сдавать в зарегистрированный багаж.

Как снизить риск утери багажа?

Совет от Авиационной администрации:

"Прикрепите багажную бирку с контактными данными, проверьте правильность оформления багажной квитанции, снимите старые бирки с предыдущих перелетов, используйте яркие опознавательные элементы на чемодане и не сдавайте в багаж документы, деньги, лекарства и другие ценные вещи. Также пассажирам рекомендуется заранее прибывать в аэропорт и проходить регистрацию заблаговременно, не откладывая сдачу багажа на последние минуты. При выборе маршрута с пересадками желательно отдавать предпочтение рейсам с достаточным временем стыковки, поскольку короткие пересадки увеличивают риск того, что багаж не успеет быть перегружен на следующий рейс".

Впрочем, есть вещи куда более важные, нежели чем... вещи. Речь об информации, делиться которой следует с осторожностью. Ранее Zakon.kz узнал, какие ценные данные для злоумышленников может содержать авиа- и железнодорожный билет.