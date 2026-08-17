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Происшествия

Избил из-за бисквита: полиция прокомментировала гибель женщины в Жамбылской области

Жамбылская область, самоубийство, полиция, расследование, насилие , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 19:56 Фото: pixabay
По Казнету разошлась история молодой матери, ушедшей из жизни после конфликта с мужем из-за съеденного пирожного. Полиция Жамбылской области прокомментировала ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Сети, погибшая была гражданкой Узбекистана, но жила с супругом в Меркенском районе Жамбылской области. У пары остался восьмимесячный ребенок.

После трагедии подруга женщины рассказала, что муж систематически применял к ней физическую силу. Более того, незадолго до смерти молодая мама сообщила в переписке о новом конфликте, вспыхнувшем из-за съеденного бисквитного пирожного, призналась, что хочет развода, и попросила у приятельницы денег.

Между тем полиция региона призвала казахстанцев не делать преждевременных выводов до завершения расследования и сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту суицида:

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции проверяют доводы всех сторон, изучают имеющиеся сведения и восстанавливают полную картину событий. Каждому факту, имеющему значение для расследования, будет дана правовая оценка. В полиции призвали граждан не делать преждевременных выводов и не распространять неподтвержденную информацию до завершения следственных мероприятий".

Там подчеркнули, что расследование проводится всесторонне и объективно, а его ход находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.

Ранее жительница Астаны заявила о нападении в лифте жилого дома: неизвестный мужчина преследовал ее с улицы, а затем пнул при выходе из кабины. О произошедшем пострадавшая рассказала на своей странице в соцсети Threads.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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