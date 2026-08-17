Избил из-за бисквита: полиция прокомментировала гибель женщины в Жамбылской области
Как пишут в Сети, погибшая была гражданкой Узбекистана, но жила с супругом в Меркенском районе Жамбылской области. У пары остался восьмимесячный ребенок.
После трагедии подруга женщины рассказала, что муж систематически применял к ней физическую силу. Более того, незадолго до смерти молодая мама сообщила в переписке о новом конфликте, вспыхнувшем из-за съеденного бисквитного пирожного, призналась, что хочет развода, и попросила у приятельницы денег.
Между тем полиция региона призвала казахстанцев не делать преждевременных выводов до завершения расследования и сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту суицида:
"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции проверяют доводы всех сторон, изучают имеющиеся сведения и восстанавливают полную картину событий. Каждому факту, имеющему значение для расследования, будет дана правовая оценка. В полиции призвали граждан не делать преждевременных выводов и не распространять неподтвержденную информацию до завершения следственных мероприятий".
Там подчеркнули, что расследование проводится всесторонне и объективно, а его ход находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.
Ранее жительница Астаны заявила о нападении в лифте жилого дома: неизвестный мужчина преследовал ее с улицы, а затем пнул при выходе из кабины. О произошедшем пострадавшая рассказала на своей странице в соцсети Threads.