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Происшествия

Показал оружие в соцсетях и оказался в полиции: история из Алматы

Показал пистолет на камеру: чем обернулась публикация для жителя Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 22:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция установила и задержала мужчину, который продемонстрировал в соцсетях предмет, похожий на огнестрельное оружие. Видеозапись с его участием сотрудники выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Фигуранта установили сотрудники Управления полиции Медеуского района и доставили в отдел полиции. При проверке выяснилось, что продемонстрированный предмет оказался игрушечным пистолетом и не относится к огнестрельному оружию.

В отношении мужчины составили административный материал по факту мелкого хулиганства. Дело направили в суд. Кроме того, полиция возбудила административное производство за нарушение Правил дорожного движения.

В Департаменте полиции Алматы напомнили, что демонстрация предметов, внешне похожих на оружие, в общественных местах недопустима даже в том случае, если они являются игрушечными. По словам полицейских, такие действия могут спровоцировать панику и требуют оперативного реагирования.

Ранее сообщалось, что КНБ провел масштабную спецоперацию в 10 регионах Казахстана, благодаря чему удалось изъять автоматы, гранаты и пистолеты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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