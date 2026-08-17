Показал оружие в соцсетях и оказался в полиции: история из Алматы

В Алматы полиция установила и задержала мужчину, который продемонстрировал в соцсетях предмет, похожий на огнестрельное оружие. Видеозапись с его участием сотрудники выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Фигуранта установили сотрудники Управления полиции Медеуского района и доставили в отдел полиции. При проверке выяснилось, что продемонстрированный предмет оказался игрушечным пистолетом и не относится к огнестрельному оружию.

В отношении мужчины составили административный материал по факту мелкого хулиганства. Дело направили в суд. Кроме того, полиция возбудила административное производство за нарушение Правил дорожного движения.

В Департаменте полиции Алматы напомнили, что демонстрация предметов, внешне похожих на оружие, в общественных местах недопустима даже в том случае, если они являются игрушечными. По словам полицейских, такие действия могут спровоцировать панику и требуют оперативного реагирования.

Ранее сообщалось, что КНБ провел масштабную спецоперацию в 10 регионах Казахстана, благодаря чему удалось изъять автоматы, гранаты и пистолеты.