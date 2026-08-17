Пожар на трех участках в области Абай: что известно на данный момент
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Кокпектинском районе области Абай продолжается тушение природного пожара сразу на трех участках. К ликвидации возгорания привлечены около 180 человек и 26 единиц техники МЧС и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.
Для борьбы с огнем задействован вертолет "Казавиаспас" МЧС, оснащенный водосливным устройством. С воздуха уже выполнено 22 сброса – всего на очаги возгорания вылили 66 тонн воды.
Работу спасателей осложняют сильный ветер, пересеченный рельеф и сухая растительность, которые способствуют распространению огня. Сейчас специалисты продолжают тушить отдельные очаги и не допускать их дальнейшего распространения.
Обстановка в районе находится под постоянным мониторингом. В МЧС сообщили, что ситуация остается под контролем, а задействованные силы продолжают работы по полной ликвидации возгорания.
Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили несколько регионов Казахстана.
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