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Происшествия

Цепная реакция: массовая авария парализовала движение на Восточной объездной в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45 Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло на Восточной объездной дороге в Алматы. По предварительным данным, участниками аварии стали 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Один из водителей предположил, что причиной столкновения могла стать скользкая дорога.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

По его словам, незадолго до аварии асфальт поливали водой, чтобы смыть пыль и грязь.
ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

Предположительно, после этого водитель грузовика Howo не справился с управлением, что спровоцировало цепное столкновение.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

При этом официальная причина ДТП пока не установлена.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие. Их точное количество сейчас уточняется.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

Движение по Восточной объездной дороге оказалось временно затруднено и было фактически парализовано.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

Официальная информация о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняется.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 00:45

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на трассе Астана – Щучинск произошло ДТП с опрокидыванием авто.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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