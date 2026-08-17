Цепная реакция: массовая авария парализовала движение на Восточной объездной в Алматы

Массовое ДТП произошло на Восточной объездной дороге в Алматы. По предварительным данным, участниками аварии стали 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Один из водителей предположил, что причиной столкновения могла стать скользкая дорога.

По его словам, незадолго до аварии асфальт поливали водой, чтобы смыть пыль и грязь.

Предположительно, после этого водитель грузовика Howo не справился с управлением, что спровоцировало цепное столкновение.

При этом официальная причина ДТП пока не установлена.

Известно, что в результате аварии есть пострадавшие. Их точное количество сейчас уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Движение по Восточной объездной дороге оказалось временно затруднено и было фактически парализовано.

Официальная информация о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняется.

Ранее сообщалось, что на трассе Астана – Щучинск произошло ДТП с опрокидыванием авто.