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События

Уснул за рулем: на трассе Астана – Щучинск произошло ДТП с опрокидыванием авто

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 16:40 Фото: скриншот видео
На трассе Астана – Щучинск водитель Toyota Land Cruiser Prado уснул за рулем и врезался в элементы дорожной инфраструктуры. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 15 августа в 08:43 при подъезде к пункту взимания платы "Астана". По предварительной информации, водитель уснул, после чего автомобиль потерял управление и врезался в дорожные конструкции между третьей и четвертой полосами, сообщили в "КазАвтоЖоле".

В машине находился только водитель. От медицинской помощи он отказался.

В результате столкновения предварительно были повреждены дорожный знак, разделительный дорожный буфер и бетонный блок.

Из-за аварии движение по третьей и четвертой полосам временно перекрыли. Последствия ДТП устранили к 11:34, после чего движение полностью восстановили.

Водителям напомнили, что сонливость и усталость снижают концентрацию и скорость реакции. При появлении сонливости, тяжести в глазах или потере внимания рекомендуется остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Ранее водитель BMW в Алматы вылетел на стройку ЛРТ и перевернулся.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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