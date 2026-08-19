Крупный пожар произошел в частном секторе Алматы

19 августа 2026 года в Алатауском районе Алматы произошел пожар в частном жилом секторе на улице Акбастау. На место происшествия оперативно направили силы и средства ДЧС города, сообщает Zakon.kz.

По прибытии спасатели установили, что открытым пламенем горели кровля жилого дома, баня и хозяйственная постройка. К этому моменту пожар уже успел принять развитую форму.

Огнеборцы приняли необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать.

Общая площадь возгорания составила 220 кв. м. По данным ДЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили несколько регионов Казахстана.