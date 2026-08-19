Крупный пожар произошел в частном секторе Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
19 августа 2026 года в Алатауском районе Алматы произошел пожар в частном жилом секторе на улице Акбастау. На место происшествия оперативно направили силы и средства ДЧС города, сообщает Zakon.kz.
По прибытии спасатели установили, что открытым пламенем горели кровля жилого дома, баня и хозяйственная постройка. К этому моменту пожар уже успел принять развитую форму.
Огнеборцы приняли необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать.
Общая площадь возгорания составила 220 кв. м. По данным ДЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили несколько регионов Казахстана.
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