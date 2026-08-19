Спасатели вывели ребенка из горящей квартиры в Шымкенте

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже многоэтажного дома вдоль проспекта Байдибек би в Шымкенте. На место происшествия прибыли подразделения МЧС, сообщает Zakon.kz.

Спасатели сразу приступили к тушению огня и проверке помещений. Во время работ им удалось спасти одного ребенка.

"Из здания по лестнице вывели еще пять человек, включая троих детей. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар не успел перекинуться на соседние помещения", – сообщает пресс-служба МЧС РК.

Специалисты МЧС сообщили, что возгорание ликвидировали на небольшой площади. Пострадавших нет. Причину пожара специалисты устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 17 августа зарегистрировали 12 лесных пожаров. Возгорания зафиксировали в нескольких регионах страны и на территориях особо охраняемых природных зон.

