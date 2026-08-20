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Происшествия

Обыск полиции в гостинице Алматы дал неожиданный результат

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 14:43 Фото: polisia.kz
В Алматы сотрудники полиции провели обыск в одном из гостиничных номеров и задержали женщину, сообщает Zakon.kz.

Подробности 20 августа 2026 года раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Гостиничный номер. Двое электронных весов. Зип-пакеты. Изолента. И банка с неизвестным веществом. Оперативники Управления по противодействию наркопреступности Алматы задержали 41-летнюю женщину в одном из гостиничных комплексов города. Обыск съемной комнаты дал неожиданный результат".

Как сообщается, полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы и вещество бежевого цвета с характерным запахом.

"Изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу. Она установит состав вещества. У задержанной также изъяли три мобильных телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных участников наркоканала.

Ранее сообщалось, что МВД накрыло масштабное производство "синтетики" в Экибастузе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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