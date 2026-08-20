Обыск полиции в гостинице Алматы дал неожиданный результат
Фото: polisia.kz
В Алматы сотрудники полиции провели обыск в одном из гостиничных номеров и задержали женщину, сообщает Zakon.kz.
Подробности 20 августа 2026 года раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):
"Гостиничный номер. Двое электронных весов. Зип-пакеты. Изолента. И банка с неизвестным веществом. Оперативники Управления по противодействию наркопреступности Алматы задержали 41-летнюю женщину в одном из гостиничных комплексов города. Обыск съемной комнаты дал неожиданный результат".
Как сообщается, полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы и вещество бежевого цвета с характерным запахом.
"Изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу. Она установит состав вещества. У задержанной также изъяли три мобильных телефона. По данному факту возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы
Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных участников наркоканала.
Ранее сообщалось, что МВД накрыло масштабное производство "синтетики" в Экибастузе.
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