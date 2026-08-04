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События

Задержаны 114 граждан РК и 7 иностранцев: КНБ раскрыл масштаб борьбы с наркобизнесом

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
Комитетом национальной безопасности Казахстана продолжается работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом 4 августа 2026 года заявили в пресс-службе КНБ и раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, с начала текущего года ликвидировано 33 международных и 11 региональных каналов поставок наркотиков, пресечена деятельность трех подпольных лабораторий.

"Всего изъято 3,2 кг героина, 8 кг метамфетамина, 70,6 кг опия, 129,7 кг гашиша, 16 кг гашишного масла, 282 кг марихуаны, 156,5 кг конопли, 56,4 кг психотропных веществ, а также 20 тонн сырья маковой соломы и свыше 3,8 тонны прекурсоров".Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведена 21 международная антинаркотическая операция.

"По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 114 граждан РК и 7 иностранцев".Пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что на территории сопредельных государств пресечена деятельность 14 участников международных преступных группировок.

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:18
США помогут Казахстану в борьбе с наркомафией

27 июля 2026 года стало известно, что в Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков и легализации преступных доходов. По данным Генпрокуратуры, мужчина, являясь участником ОПГ, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области. В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории региона.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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