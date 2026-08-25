Подросток оказался в центре конфликта с ножом в ночном клубе Петропавловска

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространилась информация о том, что спор в ночном клубе Петропавловска между двумя парнями и несовершеннолетним посетителем обернулся дракой, в результате чего двое пострадавших получили ножевые ранения. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

Как выяснилось, по данному факту полицией проводится расследование в рамках двух уголовных дел. "Предварительно установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого участники получили ножевые ранения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Один из подозреваемых задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и правовую оценку действий каждого из участников", – заявили в полиции. Ранее сообщалось, что в Житикаре подросток погиб, защищая мать от отца.

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