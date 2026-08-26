"Тело во дворе": полиция на юге Казахстана проверила сообщение, встревожившее жителей

В Кентау не подтвердилось сообщение, вызвавшее обеспокоенность среди жителей. В нем говорилось о якобы обнаруженном теле человека, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 26 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области:

"В полицию Кентау поступило сообщение о якобы обнаруженном теле человека во дворе одного из многоэтажных домов по проспекту Яссауи. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию, в том числе мусорные контейнеры. Информация не подтвердилась".

В настоящее время, как отметили стражи порядка, устанавливаются источник сообщения и обстоятельства его распространения.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством". Пресс-служба ДП Туркестанской области

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