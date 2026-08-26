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Происшествия

"Тело во дворе": полиция на юге Казахстана проверила сообщение, встревожившее жителей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 13:47 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Кентау не подтвердилось сообщение, вызвавшее обеспокоенность среди жителей. В нем говорилось о якобы обнаруженном теле человека, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 26 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области:

"В полицию Кентау поступило сообщение о якобы обнаруженном теле человека во дворе одного из многоэтажных домов по проспекту Яссауи. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию, в том числе мусорные контейнеры. Информация не подтвердилась".

В настоящее время, как отметили стражи порядка, устанавливаются источник сообщения и обстоятельства его распространения.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полиция призывает казахстанцев не распространять непроверенные сведения и напоминает об ответственности за заведомо ложную информацию.

12 августа 2026 года МВД предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества с ИИ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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