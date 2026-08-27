Загадка длиной в 14 лет: в Казахстане раскрыли убийство с помощью ДНК
Об этом сегодня, 27 августа 2026 года, рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК.
"Одним из важных направлений нашей работы является раскрытие преступлений прошлых лет. Современные возможности криминалистики позволяют сегодня получать информацию из следов и вещественных доказательств, которые многие годы не позволяли установить преступника".Начальник Оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев
Спикер отметил, что раскрытие преступлений прошлых лет – это комплексная работа. Оперативные сотрудники проверяют версии, устанавливают связи и возможных причастных лиц. Криминалисты повторно исследуют сохранившиеся следы и вещественные доказательства с применением современных методов и технологий.
"Один из таких примеров – убийство, совершенное 14 лет назад в Павлодарской области. В 2012 году на территории одного из садоводческих обществ была изнасилована и убита 62-летняя женщина. На тот момент установить преступника не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате совместной работы оперативных сотрудников и криминалистов, а также проверки по ДНК-учету удалось установить подозреваемого – ранее судимого мужчину 1964 года рождения".Сергей Стихеев
По его словам, проведенный ДНК-анализ подтвердил его причастность к преступлению.
"Мужчина признал вину. Подозреваемый задержан и с санкции суда арестован".Сергей Стихеев
Отмечается, что МВД продолжает возвращаться к неочевидным преступлениям прошлых лет, повторно изучать сохранившиеся следы и использовать новые актуальные методы криминалистических исследований.
16 июня 2026 года сообщалось, что в двух областях Казахстана по старым ДНК раскрыли убийства 20-летней давности.