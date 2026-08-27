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Происшествия

Lexus с номером KAZAK: иностранца привлекли к ответственности за нарушение требований к госномерам в Астане

Нарушение правил, полиция, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:45 Фото: polisia.kz
Сотрудники полка патрульной полиции выявили факт нарушения 45-летним иностранным гражданином правил эксплуатации транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, автопатрулем была остановлена автомашина Lexus с государственным регистрационным номерным знаком KAZAK. За рулем транспортного средства находился 45-летний иностранец.

"В ходе проверки установлено, что водитель управлял автомобилем с нарушением установленных требований к государственной регистрации и наличию государственных регистрационных номерных знаков. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

Автомобиль водворили на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Алматы с началом нового учебного года могут возникнуть большие пробки. В связи с этим в пресс-службе Департамента полиции (ДП) мегаполиса раскрыли план действий на 1 сентября 2026 года.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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