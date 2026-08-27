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Происшествия

Пожарные спасли 400 тонн зерна на элеваторе в Петропавловске

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 00:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Петропавловске пожарные предотвратили распространение огня на территории элеватора и спасли около 400 тонн зерна, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Универсальной на территории одного из ТОО. Загорелись деревянные конструкции кровли силосного корпуса.

На место прибыли сотрудники МЧС. Спасателям удалось локализовать и полностью ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров, не допустив распространения огня на хранившееся внутри зерно.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Алматы при пожаре в многоэтажке спасли 127 человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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