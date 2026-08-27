Пожарные спасли 400 тонн зерна на элеваторе в Петропавловске

В Петропавловске пожарные предотвратили распространение огня на территории элеватора и спасли около 400 тонн зерна, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Универсальной на территории одного из ТОО. Загорелись деревянные конструкции кровли силосного корпуса.

На место прибыли сотрудники МЧС. Спасателям удалось локализовать и полностью ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров, не допустив распространения огня на хранившееся внутри зерно.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Алматы при пожаре в многоэтажке спасли 127 человек.