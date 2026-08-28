Казахстанец попал под поезд и получил тяжелые травмы

Мужчина вышел из вагона на станции в Есильском районе Акмолинской области и оказался на пути движущегося поезда. Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил движения, сообщает Zakon.kz.

Информация о страшном происшествии появилась в Instagram. По данным паблика nayza_kokshe, 27 августа 2026 года мужчина решил справить нужду и вышел из спального вагона. Предположительно, в этот момент состав начал движение, а мужчина был на пути.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщается, что мужчина получил серьезные повреждения обеих рук и потерял много крови.

Его в экстренном порядке доставили в Есильскую районную больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Пострадавший находился в регионе в командировке.

"27 августа 2026 года по факту нарушения правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта отделом полиции на транспорте на станции Кокшетау возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В полиции добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Еще одно происшествие на железной дороге произошло 13 августа 2026 года: на западе страны поезд насмерть сбил мужчину. После наезда состав был вынужден остановиться, а движение поездов на данном участке временно перекрыли.