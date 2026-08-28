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Происшествия

Поезд едва не смял легковушку на переезде под Кокшетау: водитель сбежал с места

Грузовой поезд, грузовые поезда, грузовой вагон, грузовые вагоны, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, железнодорожные перевозки, ЖД перевозки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 22:58 Фото: rail-news.kz
На перегоне Кокшетау – Джамантуз легковой автомобиль выехал на рельсы прямо перед приближающимся грузовым составом. Столкновения удалось избежать только благодаря оперативной реакции машиниста, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Сети. По данным очевидцев, инцидент произошел 27 августа в 17:44 на железнодорожном переезде.

Машинист грузового поезда, двигавшегося со скоростью 60 км/ч, заметил выехавшую на пути легковушку и экстренно ударил по тормозам.

"Благодаря профессиональным действиям локомотивной бригады столкновения удалось предотвратить. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Виновник опасного инцидента не стал дожидаться разбирательств и спешно покинул переезд. Всю информацию о случившемся сотрудники нацкомпании уже передали в правоохранительные органы для розыска беглеца.

В КТЖ в очередной раз призвали автомобилистов строго соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов и уступать дорогу поездам, напомнив, что многотонный состав невозможно остановить мгновенно.

Еще одно происшествие на железной дороге произошло 13 августа 2026 года: на западе страны поезд насмерть сбил мужчину. После наезда состав был вынужден остановиться, а движение поездов на данном участке временно перекрыли.

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Канат Болысбек
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