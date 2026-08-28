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Происшествия

Мошенники забрали у астанчан 29 млн тенге, а молодой дроппер перевел их в крипту

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 00:27 Фото: freepik
В Астане полицейские задержали 20-летнего дроппера, участвовавшего в крупных мошеннических схемах. Молодой человек помогал аферистам переводить похищенные миллионы в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года рассказали в Департаменте полиции столицы. По информации правоохранителей, с начала года жертвам интернет-мошенников в столице удалось вернуть уже более 700 млн тенге.

В рамках этой работы оперативники вышли на след очередного участника преступных схем.

"За денежное вознаграждение он получал похищенные средства, конвертировал их в криптовалюту и переводил на криптокошельки, указанные организаторами преступлений. Установлена его причастность к двум эпизодам мошенничества", – говорится в сообщении.

В первом случае мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили астанчанина снять с депозита 7 млн тенге, после чего передать их курьеру.

Во втором эпизоде потерпевший потерял сразу 22 млн тенге – аферисты под видом службы безопасности банка заставили его отдать часть суммы наличными, а оставшееся перечислить на указанный счет.

"Полученные от потерпевших деньги дроппер конвертировал в криптовалюту и переводил на указанные мошенниками криптокошельки, получая за это вознаграждение", – рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает остальных участников схемы.

Стражи порядка предупреждают: передача своих карт, счетов или согласие на подработку по обналичиванию чужих денег делает человека соучастником преступления и неизбежно ведет к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о возможности повторного обмана мошенников.

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Канат Болысбек
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