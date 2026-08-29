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Происшествия

"На теле были синяки": загадочную гибель девушки расследуют в селе близ Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 18:56 Фото: Zakon.kz
В селе Узынагаш Алматинской области было обнаружено тело 21-летней Дианы. Трагедия произошла еще 29 июня, однако подробности инцидента стали известны только сейчас, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Криминальный Казахстан", накануне гибели девушка вела себя как обычно и строила планы. Мать Дианы рассказала, что дочь дарила ей подарки, отвела в салон красоты и купила билеты на концерт.

В вечер трагедии после работы она собиралась поехать к брату, однако ночью неожиданно перестала выходить на связь. Позже девушку нашли повешенной в одном из мужских туалетов села.

Близкие девушки указывают на ряд подозрительных деталей, которые, по их мнению, опровергают версию о добровольном уходе из жизни.

"Семья утверждает, что на теле погибшей были многочисленные синяки. Также, по словам близких, из ее сумки пропали 100 тысяч тенге, а с шеи – золотая цепочка. Личные вещи Дианы родственники позже нашли в овраге и передали следователю", – говорится в публикации.

Кроме того, родные ссылаются на предполагаемую свидетельницу. Женщина утверждает, что незадолго до произошедшего видела возле уличного туалета две припаркованные машины и четверых молодых людей.

Несмотря на доводы семьи, правоохранители пока расследуют дело по статье о доведении до самоубийства.

"По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное, полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего", – сообщили 29 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве добавили, что доводы родственников погибшей также проверяются для обеспечения объективности. Ход расследования находится на особом контроле руководства областного ДП.

Ранее сообщалось, что школьник из Актобе жестоко расправился с матерью на глазах у семьи.

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Канат Болысбек
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