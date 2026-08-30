"Не поделили качели": жестокая драка женщин на детской площадке в Астане попала на видео

Драка между двумя женщинами произошла на детской площадке ЖК "Лазурный квартал" в Астане. По факту нанесения побоев полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Первоначально информация о происшествии появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". По их данным, потасовка вспыхнула после того, как супруг одной из женщин якобы ударил чужого ребенка, а вторая участница инцидента вступилась за несовершеннолетнего.

Однако в правоохранительных органах столицы раскрыли официальные подробности случившегося и озвучили реальную причину бытовой ссоры.

"По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и доставлены в полицию. Установлено, что конфликт на детской площадке произошел из-за очередности катания на качелях, в результате чего две женщины нанесли друг другу телесные повреждения", – прокомментировали 30 августа 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В ведомстве добавили, что по делу проводится досудебное расследование, в рамках которого действиям всех участников инцидента будет дана строгая правовая оценка.

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