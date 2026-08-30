Пожар произошел в цехе по производству пластика под Алматы

В Талгарском районе Алматинской области загорелся цех по производству пластиковых изделий, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на Кульджинском тракте. На месте создан оперативный штаб, пожарные организовали бесперебойную подачу воды. Тушение ведется на трех боевых участках, задействованы шесть водяных стволов.

По данным МЧС, распространение огня удалось остановить, пожар локализован. Пожарные продолжают работы на месте происшествия.

Причины возгорания и другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее все пожарные машины Бишкека привлекли к тушению крупного пожара на рынке "Мадина". Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.