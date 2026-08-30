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Происшествия

В одном из городов Казахстана загорелось кафе

Пожар в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 03:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
31 августа в Жезказгане произошел ночной пожар в кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС, оно располагается по ул. Алашахана на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Предварительно произошло возгорание мебели, а сама площадь возгорания составила пять кв. м.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и в течение получаса ликвидировали пожар, не допустив распространения огня", – говорится в сообщении.

Также спасатели вынесли один газовый баллон. Пострадавших нет.

30 августа в Алматинской области загорелся цех по производству пластиковых изделий.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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