В одном из городов Казахстана загорелось кафе

31 августа в Жезказгане произошел ночной пожар в кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС, оно располагается по ул. Алашахана на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Предварительно произошло возгорание мебели, а сама площадь возгорания составила пять кв. м.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и в течение получаса ликвидировали пожар, не допустив распространения огня", – говорится в сообщении.

Также спасатели вынесли один газовый баллон. Пострадавших нет.

30 августа в Алматинской области загорелся цех по производству пластиковых изделий.