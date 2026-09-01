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Происшествия

"Хотели красиво приехать в школу": 10-классник на Nissan едва не сбил детей и залетел во двор дома в Алматы

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 сентября 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое едва не закончилось трагедией. В День знаний школьник за рулем внедорожника едва не сбил детей и залетел во двор частного дома. В обстоятельствах разбирается полиция, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло возле общеобразовательной школы №106 в Турксибском районе.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Как рассказали участники аварии и очевидцы, два ученика 10-го класса на Nissan Patrol двигались по ул. Токтогула в южном направлении. По неизвестным пока обстоятельствам внедорожник вдоль дороги зацепил припаркованный автомобиль Toyota RAV4 и едва чуть ли не сбил школьников.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Избежав наезда на сверстников, по всей видимости, школьник испугался и вместо тормоза нажал на газ. Далее внедорожник продолжил движение по ул. Токтогула и через 20-30 метров на полном ходу перемахнул через огромную раскопанную траншею и залетел во двор частного дома на ул. Артиллерийская.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП внедорожник разнес ворота дома, частично забор и опору огромного навеса.

В момент аварии дома никого не было. Владельцам позвонили соседи, которые, услышав сильнейший грохот, подумали, что дома что-то взорвалось.

По словам хозяев, на доме они увидели трещину, которой до этого не было. Это могло произойти из-за повреждения навеса, вмонтированного в дом.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

На место ДТП прибыли директор и завуч школы, так как учебное заведение находится рядом.

По мнению очевидцев, школьники хотели красиво приехать в школу на машине, но не доехали.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал, в том числе школьник и пассажир, которые были в Nissan Patrol.

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, внедорожник, частный дом, школьники, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:34

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, а также криминалист, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматы, где нам сообщили:

"Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 10:00 в Турксибском районе Алматы. Несовершеннолетний водитель автомашины марки Nissan, следуя по ул. Токтогула в южном направлении, на пересечении с ул. Артиллерийская не справился с управлением и допустил наезд на металлический забор частного дома. В результате ДТП, благо, никто не пострадал. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Турксибского района. Также к ответственности будут привлечены за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители подростка, допустившие его к управлению транспортным средством".

29 августа 2026 года в Алматы ночная поездка на электросамокате закончилась смертельной трагедией. Мужчина на высокой скорости врезался в бордюр и погиб.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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