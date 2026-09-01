Казахстанец устроил дебош в кафе, а в суде попытался оправдаться "амнезией"

В Жамбылской области на 10 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения перелез через ограждение кафе в Жанатасе, обругал ребенка и стал швырять в него предметы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в августе 2026 года в одном из городских кафе. Гражданин Б. перелез через ограждение, проник на территорию заведения и, заметив несовершеннолетнего, начал оскорблять его и швырять в него попавшиеся под руку предметы.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Мать напуганного ребенка настояла на привлечении хулигана к ответственности.

Как сообщили в Сарысуском районном суде, вина правонарушителя полностью подтвердилась показаниями сторон, протоколом полиции и другими материалами дела.

"В суде Б. пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, что именно произошло. Мать потерпевшего сообщила, что подобная ситуация ранее уже происходила, и просила назначить строгое наказание", – говорится в сообщении.

Суд признал дебошира виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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