#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
462.31
536.09
5.34
Происшествия

Казахстанец устроил дебош в кафе, а в суде попытался оправдаться "амнезией"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 19:13 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области на 10 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения перелез через ограждение кафе в Жанатасе, обругал ребенка и стал швырять в него предметы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в августе 2026 года в одном из городских кафе. Гражданин Б. перелез через ограждение, проник на территорию заведения и, заметив несовершеннолетнего, начал оскорблять его и швырять в него попавшиеся под руку предметы.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Мать напуганного ребенка настояла на привлечении хулигана к ответственности.

Как сообщили в Сарысуском районном суде, вина правонарушителя полностью подтвердилась показаниями сторон, протоколом полиции и другими материалами дела.

"В суде Б. пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, что именно произошло. Мать потерпевшего сообщила, что подобная ситуация ранее уже происходила, и просила назначить строгое наказание", – говорится в сообщении.

Суд признал дебошира виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что таксист из Жамбылской области неоднократно оскорбил клиента и получил судимость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
18:43, 14 ноября 2025
Нетрезвый водитель лишил жизни двух человек: суд вынес приговор в Жамбылской области
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
17:08, 24 апреля 2025
В Алматы несдержанный посетитель кафе поплатился свободой
автомобиль и рулевое управление
23:12, 01 августа 2025
Жительница Жанаозена незаконно передала руль нетрезвому человеку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
19:05, Сегодня
Известный казахстанский специалист Есмагамбетов сделал прогноз на победителя КПЛ
Даниил Медведев после победного матча
18:31, Сегодня
Американский бейсбольный клуб отправил победителю Almaty Open Медведеву ведро жвачки
Фото: ATP
18:10, Сегодня
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Сегодня
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: