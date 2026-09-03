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Происшествия

Житель Шахтинска угрожал взорвать жильцов дома газовым баллоном

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 07:43 Фото: pexels
2 сентября в полицию поступило сообщение о нарушении тишины в одной из квартир дома по улице К. Маркса в городе Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Во время разбирательства находившийся в квартире 33-летний мужчина начал угрожать взорвать газовый баллон.

В целях безопасности из подъезда эвакуировали 35 человек и приняли необходимые меры для предотвращения возможных последствий. После проведенной сотрудниками полиции разъяснительной беседы мужчина открыл дверь квартиры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его доставили в отдел полиции. При осмотре квартиры запаха газа не обнаружено. В отношении мужчины возбуждено административное производство.

На период разбирательства он водворен в камеру временного содержания.

Ранее мы писали о том, как 83-летний казахстанец дал жесткий отпор грабителю в собственной квартире.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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