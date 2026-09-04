Солдат заявил об избиениях в воинской части Актобе

Военнослужащий из Актау, проходящий срочную службу в Актобе, оказался в больнице. Он признался, что его избили сержанты, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 18-летний Досымбет Еркебулан был призван на службу 3 июля 2026 года и в настоящее время проходит ее в Актобе, в воинской части № 6655 Национальной гвардии. Его мама Гулдана Кетибаева рассказала, что 4 сентября ей позвонили из больницы в Актобе и сообщили, что ее сын уже третий день находится там.

По ее словам, изначально осмотр провел уролог, но анализы не выявили инфекций. После этого был вызван травматолог, который связал проблемы с мочевым пузырем с полученной травмой.

После разговора с врачом молодой человек признался матери, что его периодически избивали в части. Травматолог после разговора с военнослужащим вызвал полицию. Солдат написал заявление. Позже, во время видеосвязи с матерью, когда он находился в полиции, солдат заявил, что его били старший сержант и еще двое сержантов.

Мать военнослужащего вместе с родственниками намерена незамедлительно выехать из Актау в Актобе.

"У многих сейчас дети в армии. Что творится в этой части в Актобе, просим провести проверку и придать огласке", – обратилась мать военнослужащего.

Журналисты связались с воинской частью, где подтвердили, что Досымбет Еркебулан проходит службу в данной части и сейчас находится в больнице. В МВД РК пока этот инцидент не прокомментировали.

2 сентября 2026 года в пресс-службе Министерства обороны рассказали, что в соответствии с указом президента в Казахстане началась осенняя призывная кампания, в рамках которой городские и районные призывные комиссии приступили к работе.