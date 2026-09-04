Пассажир скончался во время посадки на поезд в Мангистау

Пассажир скончался во время посадки на поезд рейсом "Мангистау – Уральск", сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что трагедия произошла 3 сентября на станции Мангистау. По информации АО "Пассажирские перевозки", во время посадки в поезд мужчина резко почувствовал себя плохо.

"О случившемся незамедлительно проинформировали дежурного по вокзалу и сотрудников линейной полиции. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. К сожалению, прибывшие медработники констатировали смерть пассажира". АО "Пассажирские перевозки"

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Мангистау провели все необходимые процессуальные мероприятия. Из-за произошедшего поезд отправился с вокзала с задержкой.

Ранее сообщалось, что казахстанец попал под поезд и получил тяжелые травмы.