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Происшествия

Пассажир скончался во время посадки на поезд в Мангистау

пассажир скончался во время посадки на поезд, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 19:09 Фото: magnific.com
Пассажир скончался во время посадки на поезд рейсом "Мангистау – Уральск", сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что трагедия произошла 3 сентября на станции Мангистау. По информации АО "Пассажирские перевозки", во время посадки в поезд мужчина резко почувствовал себя плохо.

"О случившемся незамедлительно проинформировали дежурного по вокзалу и сотрудников линейной полиции. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. К сожалению, прибывшие медработники констатировали смерть пассажира".АО "Пассажирские перевозки"

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Мангистау провели все необходимые процессуальные мероприятия. Из-за произошедшего поезд отправился с вокзала с задержкой.

Ранее сообщалось, что казахстанец попал под поезд и получил тяжелые травмы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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